ROMA Gli addii di Kean, Mandzukic e Higuain hanno aperto una voragine in area che a turno Ronaldo, Dybala e Morata non sono riusciti a riempire, mentre il mercato estivo ha seguito altre priorità. La Juventus è ripartita insieme a Pirlo con soli tre attaccanti e nessun vero centravanti, e domani sera affronterà il Milan capolista in piena emergenza offensiva sia pure con un Ronaldo in forma strepitosa. Ecco erché la priorità a gennaio è rinforzare l'attacco: serve un bomber già pronto, magari d'esperienza e d'occasione.

Con il Cagliari nelle ultime settimane si sono intensificati i contatti per Pavoletti, classe '88 e profilo perfetto sotto l'aspetto tecnico ed economico, che però manca di esperienza ad alti livelli e soprattutto è stato fermo nell'ultima stagione, dopo l'ennesimo infortunio grave in carriera. Contestualmente, Paratici potrebbe intavolare col club sardo un'operazione per Reynolds, americano classe 2001 dell'FC Dallas. Avendo esaurito gli slot per extracomunitari, il giovane esterno potrebbe fare il giro lungo, passando dalla Sardegna, con tappa a Cagliari per sei mesi. Un altro profilo da Juve è sicuramente Llorente, che la maglia bianconera l'ha già indossata, proprio insieme a Pirlo. Il rapporto tra i due potrebbe fare la differenza, è fuori dai radar di Gattuso ed è un investimento low cost, ma bisogna convincere il Napoli. Gli azzurri pretendono un indennizzo e alla luce dell'attuale emergenza in attacco, sono disposti a liberare lo spagnolo solo dopo la Supercoppa. Non solo italiani'. Sulla lista di Paratici non può mancare uno storico obiettivo come Olivier Giroud. In realtà l'attaccante francese è tra i preferiti di Pirlo e dei dirigenti bianconeri, ma la sua richiesta di ingaggio (2 milioni fino a giugno e 4 milioni per il prossimo anno), abbinata a quella del Chelsea per il cartellino sui 3 milioni, lo rende meno conveniente. Contratto in scadenza nel 2021 anche per un altro pallino del dg Paratici, ovvero Milik. L'attaccante polacco è al centro di una trattativa caldissima con l'Atletico Madrid. Simeone lo vuole e spera in uno sconto del Napoli, fermo alla richiesta di 15 milioni. Una cifra ritenuta fuori mercato anche dall'Olympique Marsiglia e da tutte le società della serie A che si sono avvicinate al calciatore. Infine, Pellé. Dopo l'addio allo Shandong Luneng, il centravanti salentino si è proposto a Juve, Inter e Milan. Per i bianconeri resta una quarta scelta mentre il Milan non cambia linea per il mercato di gennaio.

