Una Sottana da Libro Cuore, l'Italbasket adesso ci crede

BASKET DONNEUndici punti tra le lacrime: Giorgia Sottana onora i gradi di capitano azzurro e guida l'ItalBasket femminile al successo (57-54) contro la Turchia nel debutto agli Europei femminili di Serbia e Lettonia. A Nis, Sottana (16 punti) completa il lavoro iniziato dall'altra stella Cecilia Zandalasini (13) con 5' finali commoventi, che iniziano dopo l'uscita in barella di Francesca Dotto. Un infortunio, quello della playmaker veneta, che fa preoccupare le compagne, in particolare la gemella Caterina, e proprio Sottana, che rientra in...