Una sorpresa in serbo per Allegri in vista del derby. Stasera tra i pali del Torino ci sarà Vanja Milinkovic-Savic, fratello del laziale Sergej, ancora a secco di presenze in campionato ma eroico in Coppa dopo la traversa colpita contro il Carpi direttamente su punizione e il rigore parato a Dzeko nel vittorioso confronto degli ottavi con la Roma. Con la sua stazza imponente - 202 centimetri per 95 chili - chiude ogni varco agli attaccanti ma sa farsi temere anche dai colleghi di ruolo, in virtù della sua abilità sui calci piazzati. «Se...