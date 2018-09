UNA PRIMA FILA TUTTA ROSSA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FORMULA 1La sua risposta, Kimi Raikkonen, l'ha fornita in pista, e l'ha fatto con lo stile dei giorni migliori: velocissimo e freddo, fedele al soprannome Iceman. Nel week-end con i riflettori tutti sui duellanti per il titolo Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, e nel quale il nuovo amministratore delegato Louis Camilleri l'ha tenuto a bagnomaria («Il contratto di Raikkonen? Nessuna decisione è stata presa» ha detto venerdì) esaltando invece l'altro ferrarista («Vettel è il nostro CR7»), Kimi è entrato in qualifica a luci spente e ne è...