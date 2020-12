Splendida, pazza Udinese! Conquista il terzo successo consecutivo, ma nel più bello, mentre stava dominando, si addormenta. Dal 2-0 nel giro di 2' è agguantata dai granata. Ma si è subito ridestata con un'azione da manuale segnando il gol del successo. Nulla da eccepire, la vittoria è strameritata, ma l'Udinese poteva evitare di correre il rischio di rovinarsi la serata contro un Toro che non dava segnali di riprendersi dopo aver subito la seconda rete a seguito dell'ennesima azione in contropiede. Tutto è bene quel che finisce bene, ma senza quel black out la prestazione della squadra di Gotti sarebbe stata pressoché perfetta come lo è stato il suo scintillante primo tempo.

NUYTINCK KO

Anche il pari avrebbe avuto il sapore dell'atroce beffa perché i bianconeri per 80' hanno dominato tenendo il campo con intelligenza, compattezza, idee chiare, offrendo giocate importanti, segnando reti di ottima fattura, senza subire condizionamenti per l'uscita al 42' del primo tempo del regista difensivo, Nuytinck, che ha subito uno stiramento al soleo sinistro e che lo costringerà ad uno stop abbastanza lungo. Ancora una volta sono emersi gli argentini, Pussetto, De Paul, Pereyra padroni del campo, i primi due hanno segnato (ma anche corso e ricamato specie il numero dieci), il secondo ha servito un assist al bacio al Nestorovski per il gol del 3-2. Nel finale forse i bianconeri potevano evitare di andare in trincea a soffrire anche se il Torino spingeva grazie alle giocate di Belotti, Bonazzoli, Rodriguez. Sono stati anche fortunati perché i granata dopo un inutile fallo di Zeegelaar da tergo su Belpotti, al 39' hanno colpito su punizione l'incrocio dei pali con Musso superato.

BRIVIDO FINALE

Abbiamo detto che nel primo tempo si è vista l'Udinese migliore, padrona assoluta del campo, con l'avversario timoroso, pasticcione, poco lucido e che mai ha trovato la porta di Musso. Il primo gol è favorito da un intervento da tergo di Walace su Meitè che perde palla, Deulofeu imbecca di precisione Pussetto che si presenta solo davanti a Sirigu e lo trafigge. Nel secondo tempo al 9' Bonifazi recupera palla a centro campo, nell'avanzare la perde, ma la riconquista per poi servire l'assist a De Paul che da centro area trova l'angolino alla destra di Sirigu. Dieci minuti dopo l' Udinese si addormenta. Samir in piena area (21') si fa carpire la palla da Bonazzoli che serve al centro il libero Belotti. Per il Gallo è la rete numero cento in maglia granata. Un minuto dopo su cross da sinistra, Belotti fa il velo per Bonazzoli che libero in area fa secco Musso. Le emozioni non sono finite: l'Udinese reagisce, al 24' è protagonista di un'ottima azione corale, poi dalla sinistra Pereyra serve all'indietro Nestorovski che di sinistro batte Sirigu. Non succede più nulla, tranne la traversa di Rodriguez.

Guido Gomirato

