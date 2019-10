Una passerella di fenomeni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

EVENTI(r. s.) Urbano Cairo l'ha definita una «piccola Olimpiade». Una passerella di campioni di ieri e di oggi, 280 ospiti e 130 eventi in quattro giorni da giovedì prossimo a domenica a Trento per la seconda edizione del Festival dello sport. Una rassegna, organizzata dalla Gazzetta dello sport e da Trentino marketing, giunta alla seconda edizione che vedrà la partecipazione anche di tante stelle venete e friulane con in testa Federica Pellegrini e Roberto Baggio, Bebe Vio e Alex Zanardi, Paola Egonu e Lisa Vittozzi. «L'anno scorso...