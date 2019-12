CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Una partita a inseguimento ma l'allievo Juric, col suo Verona ordinatissimo e ficcante, nonostante un Di Carmine doppio, come il vantaggio nei due tempi, finisce per soccombere in dieci al cospetto dell'Atalanta del maestro Gasperini, ormai proiettata alla partita di mercoledì con lo Shakhtar da dentro o fuori in Champions e francamente distratta in difesa.Il primo vantaggio ospite (23'), con il centravanti ad arpionare la rimessa laterale di Faraoni bucando la blanda resistenza Palomino-Djimsiti, mentre i bergamaschi si attendevano che la...