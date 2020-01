Una partenza da restarci di ghiaccio, per poi riscaldarsi al sole estivo, brillando magari come una medaglia d'oro. Anno olimpico il 2020 è, come inevitabile, tutto il calendario sportivo mondiale ne risente, prima e dopo. I Giochi di Tokyo (al via il 24 luglio) tuttavia avranno un apripista d'eccellenza: i primi Europei di calcio a sede mista, che alzeranno il sipario a Roma, allo Stadio Olimpico, con la sfida tra Italia e Turchia e poi si snoderanno nel cuore di altre undici città. Il calcio d'inizio è fissato per il 12 giugno, il triplice fischio arriverà esattamente un mese dopo, a Wembley. Tra Roma e Londra, anche Baku, Copenaghen, Monaco di Baviera, Dublino, Amsterdam, Bucarest, San Pietroburgo, Glasgow, Bilbao e Budapest, in ordine sparso.

BIG IN JAPAN

Ci si sposterà poco da Tokyo, invece, durante le Olimpiadi. Giusto una gita di qualche giorno a Sapporo, località deputata non senza polemiche - da parte dei giapponesi stessi, quelli di Tokyo, che pure polemici non lo sono mai - ad ospitare la maratona e le gare di marcia, per garantire agli atleti delle condizioni climatiche migliori rispetto a quelle che avrebbero riservato i giorni a ridosso di Ferragosto nella capitale. La marcia verso il Giappone, quella che i modaioli ormai chiamano road to, sarà il principale motore dello sport nei primi sei mesi dell'anno. Tanti big sono ancora a caccia del visto a cinque cerchi. A cominciare da Federica Pellegrini, che cerca il lasciapassare per la sua ultima avventura olimpica e, probabilmente, in generale nelle acque mondiali che contano. Così come l'acqua della piscina dovrà stabilire se a tuffarsi per i colori azzurri saranno le mamme sincro Tania Cagnotto e Francesca Dellapè o le emergenti campionesse europee in carica Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi. Mancano all'appello il Setterosa - con il Settebello campione del Mondo già bello e qualificato - i fuoriclasse della scherma maschile e femminile, i pugili e gli azzurri del basket che sognano un ritorno in pompa magna ma che prima devono risolvere il rebus di un preolimpico che definire complicato è un eufemismo: si dovrà battere la fortissima Serbia a casa sua, in una Belgrado infuocata dal tifo tra il 23 e il 28 di giugno. Rasserena sapere, comunque, che la squadra italiana è già numerosa e ben attrezzata su diversi fronti. Le squadre della precisione - tiro a segno e tiro a volo - hanno già risposto presente, il nuoto - staffette a parte - ha già qualificato Nicolò Martinenghi, Simona Quadarella, Gregorio Paltrinieri e Margherita Panziera in vasca e Rachele Bruni, Mario Sanzullo e ancora Gregorio Paltrinieri nelle acque libere. Tutti potenziali medagliati, con Greg che sogna un bis da fuoriclasse, al pari di quei virtuosi che maneggiano la chitarra classica con la stessa maestria di una elettrica. Ci saranno Fillpo Tortu e Davide Re che vogliono esorcizzare il mal di podio dell'atletica azzurra e le due squadre di volley: i maschi per quell'oro che a Rio è sfuggito di un soffio un'altra volta, le ragazze per centrare un podio che inspiegabilmente è sin qui sempre sfuggito e che, questa volta, pare un po' più vicino. Ci saranno le squadre del ciclismo e quelle della ginnastica, tra Fate e Farfalle.

SEMAFORI SPENTI

Noncuranti dei Giochi, MotoGp e Formula 1 che riaprono i battenti a marzo tra Doha e Melbourne. Sulle due ruote ci si aspetta il miracolo di Valentino Rossi - qualche gara, il titolo è una chimera - sulle quattro la consacrazione di Charles Leclerc e la fine del digiuno Ferrari. Sempre che Lewis Hamilton e, perché no?, Sebastian Vettel non abbiano nulla in contrario. Emozioni garantite dalla stagione del tennis che riparte a fine gennaio con gli Australian Open fino alla cavalcata finale di novembre con Next Gen e Atp Finals e Coppa Davis. Matteo Berrettini e Jannik Sinner sono pronti a fare meglio di un anno fa. E avete idea di cosa possa significare?

Gianluca Cordella

