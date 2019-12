Una partenza d'oro

SCI

Quando mette i bastoncini aldilà del cancelletto di partenza della Stelvio, Dominik Paris odora l'aria di casa, mette le ali e si esalta lungo la pista di Bormio. Che sia libera o superG, che si parta dalla cima o dalla Rocca non fa differenza. Il re della Valtellina è il gigante della Val d'Ultimo che ha acciuffato il diciassettesimo trionfo della carriera, il tredicesimo in discesa, il quinto a Bormio, il quarto nella libera più difficile del circuito, il terzo consecutivo sul pendio che nel 2026 sarà olimpico. Così grazie al trentenne altoatesino, l'Italia continua la sua striscia vincente nel circo bianco, in un inverno che ha già regalato quattro vittorie, con altrettanti atleti, e undici podi. Tra uomini e donne hanno trionfato Paris in discesa, Bassino e Brignone in gigante e Goggia in superG. Tra i migliori tre hanno timbrato il cartellino anche Nicol Delago, Stefano Gross e la romana Francesca Marsaglia.

POCO SPAZIO

Continuità ad alto livello con l'intera squadra e gradino più alto calpestato dai fuoriclasse. Sembra di essere tornati ai tempi di Tomba e Compagnoni, quando ogni giorno era domenica. All'epoca lo sci alpino era sempre in copertina, oggi fatica a trovare spazio nelle tv generaliste, eppure gli azzurri vincono e convincono. L'importante per farli gasare è che i tracciati siano complessi e arcigni.

Ieri Paris ha stappato lo spumante nel parterre di Bormio, oggi nella libera bis con partenza dal cancelletto tradizionale, mentre ieri nel recupero della libera annullata in Val Gardena si è partiti all'altezza del canalino Sertorelli potrebbe addirittura issarsi in vetta alla classifica generale. Circostanza eccezionale, perché un azzurro manca da lassù da più di 24 anni: l'ultimo a riuscirci fu Alberto Tomba nel marzo del 1995. Paris è andato a dormire da secondo in graduatoria, staccato di 30 punti dal vichingo Kristoffersen, specialista di gigante e slalom. Stamani si sveglierà senza pensieri, perché come ha dichiarato dopo la gara, lui non pensa ai punteggi ma solo a sciare forte. Così l'obiettivo sarà rimettersi alle spalle l'elvetico Beat Feuz, iridato di St. Moritz 2017 e vincitore dell'ultima coppa di discesa, e l'austriaco Matthias Mayer, olimpionico di Soi 2014, battuti nella prima recita rispettivamente di 39 e 42 centesimi. «La differenza ha spiegato l'azzurro l'ho fatta nella parte finale, nell'ultimo muro, dove tutti arrivano stanchi e chi ne ha di più solitamente vince. In mezzo ho perduto un po' di tempo quando ho sbattuto alla Carcentina contro un palo, ma sono riuscito a salvarmi». Un colpo da fuoriclasse per il discesista in attività con più vittorie in Coppa del Mondo, diventato anche l'italiano più vincente nella specialità regina dello sci alpino. Con 13 trionfi in libera, Domme, come viene chiamato dagli amici, ha superato di una lunghezza Kristian Ghedina, salendo a quota 17 successi complessivi: meglio di lui solo l'irraggiungibile Alberto Tomba con 50 vittorie e Gustav Thöni con 24. Intanto, Paris è secondo anche nella graduatoria di specialità: Sono vicino a Feuz nella classifica di discesa? Sinceramente non penso a queste cose, io do tutto in pista e poi questi conti li faccio alla fine». Nel sabato italiano saranno impegnate anche le ragazze nel gigante di Lienz. Sognare la doppietta non è un azzardo, perché Brignone, Bassino e Goggia (che scatterà col pettorale 16, dopo che a Soelden aveva il 64) possono sognare il colpo grosso. Bormio chiama Lienz, Paris carica le colleghe, l'Italsci sogna in grande come ai vecchi tempi.

Mario Nicoliello

