Quattro gare su otto dell'8° turno rinviate per il Covid-19: al giro di boa dell'andata, il campionato si trova a fare i conti con una situazione complicata. Dopo i problemi di Milano in Eurolega, sono stati i casi di Venezia (terza in Serie A) a fermare una big: l'Umana Reyer ha saltato la gara contro Trieste e con il rinvio del match di domani contro Bourg (posticipato proprio come era avvenuto per l'andata) saranno tre le sfide di Eurocup rimandate per Venezia. Di fronte alla squadra di Walter De Raffaele, che domenica prossima dovrebbe affrontare l'imbattuta Armani in campionato, ci sarà un dicembre intenso, con un numero di partite vicino alla doppia cifra (recuperi compresi). Con i calendari che diventeranno un ulteriore motivo di emergenza, il presidente di Legabasket Umberto Gandini ha ammesso che una variazione in corsa della formula non sarebbe da escludere: «La priorità è terminare il girone d'andata, poi valuteremo. Ma non concluderemo il campionato a marzo soltanto perché ce lo chiede l'Eurolega». A proposito di recuperi Treviso, che ha saltato tre gare sempre per i contagi delle avversarie, tornerà in campo mercoledì contro Cantù (ore 18). I brianzoli hanno perso ieri contro Milano, nonostante il + 11 iniziale (17-6) sull'onda delle triple di Leunen e Smith (18 punti). Ma è stato un altro il re del tiro dalla distanza: Sergio Rodriguez con un clamoroso 8-10 da tre per 24 punti finali. I canestri del Chacho hanno spinto l'Armani priva di Datome, mentre Cantù si è bloccata con Leunen. Alle spalle dell'imbattuta Milano c'è Brindisi, che vincendo a Sassari ha ottenuto il settimo successo consecutivo: la squadra del veneziano Frank Vitucci ha perso soltanto al debutto a Venezia.

A trascinare i pugliesi è stato ancora una volta il bomber D'Angelo Harrison (24), mattatore nella prova da 100 punti di Brindisi. Per Sassari, 29 di Bilan. Varese, infine, ha sconfitto Roma priva di Hunt, che dopo i ritardi nei pagamenti non ha viaggiato con la squadra. Ma per i lombardi guidati da Scola (19) è stato un successo amaro: al debutto Jalen Jones si è rotto il tendine d'Achille dopo un minuto.

