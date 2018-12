Una Kioene perfetta ferma la capolista Perugia, crollo Lube

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VOLLEYL'impresa della giornata, in SuperLega, arriva da Padova con la Kioene che batte clamorosamente per 3-1 la capolista Perugia, al termine di un partita praticamente perfetta che ha mandato in visibilio i 3500 della Kioene Arena. I bianconeri sono riusciti a contenere per lunghi tratti sia Leon che Atanasijevic, giocando con percentuali altissime sul cambio palla grazie anche alla splendida prova di Travica in cabina di regia. Ottima anche le prove di Polo(91 per cento in attacco!), Torres e Randazzo anche se lo schiacciatore azzurro è...