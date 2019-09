UNA JUVENTUS AL MINIMO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TORINO Cinque cambi rispetto a Madrid, gas al minimo e brividi nel finale. La Juve vince in rimonta contro un Verona gagliardo e organizzato, guidato da un super Veloso in mezzo al campo. Ma fatica a costruire, ancora di più a concretizzare e si conferma vulnerabile in difesa, con la doppia clamorosa occasione Lazovic Veloso nel finale e la terza rimonta stagionale sfiorata, dopo Napoli e Madrid. Da oggi Sarri ha due certezze in più: Buffon e Ramsey: l'ex capitano (a -6 presenze in A dal record di Maldini) si ripresenta allo Stadium da...