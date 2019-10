UNA JUVE SUPERFICIALE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La Juve si ferma a Lecce dopo cinque vittorie consecutive in campionato, senza Ronaldo i bianconeri non trovano il guizzo vincente e tornano a casa con due feriti (Pjanic adduttore, Higuain fronte) e un punto che sa di mezzo passo falso. «Abbiamo avuto almeno dieci palle gol, ma dobbiamo concretizzarle - l'analisi lucidissima di Sarri a fine partita -. Nel finale ci siamo lasciati trasportare da una partita sporca, possiamo discutere sulla mancanza di cattiveria sotto porta. La gestione del vantaggio non mi è piaciuta: era una partita da...