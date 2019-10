UNA JUVE AFFAMATA DI GOL

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CAPOLISTATORINO Serve una Juve diversa. Contro il Genoa di Thiago Motta ci saranno delle novità rispetto alla squadra sprecona fermata sul pari a Lecce. Nessuna scelta punitiva per Maurizio Sarri, vista anche la mole di occasioni da gol create con i salentini: ma tra problemi fisici e cambi necessari per far rifiatare gli stakanovisti bianconeri, il volto della Vecchia Signora subirà un restyling. «Thiago Motta in pochi giorni qualcosa ha dato alla sua squadra - il monito del tecnico bianconero alla vigilia del turno infrasettimanale -,...