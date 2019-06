Una festa lunga 24 ore tra Venezia e Mestre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I FESTEGGIAMENTI(a. fur) Sabato 22 giugno, ore 22.40: un Taliercio ribollente può scatenare l'infinita gioia per la conquista del secondo scudetto in tre anni, il quarto della storia orogranata, dando il via ad un abbraccio di 24 ore non stop con i protagonisti della storica impresa. Una giornata indimenticabile, una gara 7 leggendaria dominata da Bramos e compagni che hanno ricevuto il caloroso abbraccio della marea orogranata che potrà raccontare di essere stata presente in uno dei giorni più belli della storia della Reyer. Dopo la festa...