Una doppietta in 4 minuti, per riprendersi il trono dei marcatori in A (8 come Ibra) e lanciare la Juve all'inseguimento del Milan. Cristiano Ronaldo è mancato terribilmente a Pirlo, e con il Cagliari si capisce perché. Partita comandata e gestita dai bianconeri che però nel primo tempo non riescono a fare breccia nel muro rossoblù.

Poi ci pensa Cristiano, prime due occasioni sui suoi piedi e 2-0 per una Juventus che rientra negli spogliatoi con tutt'altra tranquillità. È il gol numero 60 di CR7 in serie A dal suo sbarco nel 2018, nessun altro giocatore ha fatto meglio.

PROGRESSI

Poteva essere la serata di Buffon, nella settimana di festa per i 25 anni dall'esordio contro il Milan, o il momento di de Ligt, al debutto stagionale. E invece i riflettori se li prende sempre il cannibale con la maglia numero 7. Ma si sono visti progressi incoraggianti, la Juve gioca quasi a memoria. De Ligt non perde un colpo, Arthur prende in mano il centrocampo, segnali di ripresa anche da Bernardeschi (un gol annullato), là davanti Morata è indiavolato, mentre Cristiano semplicemente implacabile. E implacabile: nell'azione del vantaggio rientra schivando Zappa e Pisacane e superando Cragno con un destro preciso, il raddoppio invece è puro opportunismo: un colpo di testa sbilenco di Demiral è un assist per Cristiano.

LA RESA

Il Cagliari di Di Francesco, senza Nandez e Godin, balla in difesa e fatica: nessun tiro in porta e nessun pericolo dalle parti di Buffon. Nella ripresa ancora Juve in proiezione offensiva, con una traversa clamorosa di testa di Demiral. Ancora in contropiede, lanciato da errore clamoroso di Marin, Cragno para alla grande su Bernardeschi. Il Cagliari non ha mai rinunciato e al 68' si è visto annullare per fuorigioco un gol a Klavan. Nella ripresa spazio a Dybala che è rimasto ancora a secco ma che si è mosso meglio rispetto alla partita con la Lazio. Qualche minuto nel finale anche per Alex Sandro. Pirlo sta ritrovando pedine importanti e intanto si porta a un punto dal Milan che stasera rischia al San Paolo.

Alberto Mauro

