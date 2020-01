Una doccia scozzese sui sogni del Benetton

RUGBY

TREVISO Il trand positivo del Benetton si è fermato nel primo match del nuovo anno. Contro i Glasgow Warriors il XV trevigiano ha avuto la possibilità di centrare un risultato importante, invece alla fine ha subìto una sconfitta dai toni anche pesanti. Glasgow ha doppiato il Benetton nel punteggio e nelle mete, imponendosi 38-19 e piazzando un eloquente 6-3 a livello di marcature, ma se si considera che a 3' dalla fine il punteggio era 26-19, col Benetton alla ricerca della meta che avrebbe potuto dare pareggio e punto di bonus offensivo, si capisce come Treviso abbia perso un'occasione per recuperare punti alle dirette concorrenti, in particolare Cardiff e Connacht e avvicinare la parte alta del girone.

ERRORI DIFENSIVI

Il Benetton ha subìto il dinamismo scozzese che sin dall'avvio ha dato tanto ritmo alla gara e ha peccato a livello difensivo, permettendo ai Warriors di fare sempre tanta strada con la palla in mano, inoltre Treviso ha perso parecchi possessi in attacco, in particolare nella ripresa, vanificando molte possibilità vicino all'area avversaria. Subìta la doppia marcatura scozzese a inizio match (0-12 al 12'), Treviso ha cercato col drive, sua arma migliore, di pungere i Warriors e nei primi 40', col solito Faiva, ha segnato una meta da maul illudendo che questa potesse essere ancora la strada giusta (5-12 al 20') e finchè la mischia ha avuto la supremazia sugli avanti avversari, il Benetton è riuscito a tenere testa agli scozzesi e l'ha dimostrato nel finale di tempo, quando ha gestito 5 calci di punizione chiedendo sempre la mischia ordinata e mettendo a dura prova il pack scozzese, che prima ha pagato col giallo al pilone Seiuli e poi, dopo l'ennesima prova di forza, ha subìto la seconda meta di Treviso segnata da Steyn. Trasformazione di Allan e al riposo Warriors avanti 19-12. Sistemata la mischia con l'ingresso di nuovi piloni, Kebble e lo Springbok Du Plessis e gestita a meraviglia l'inferiorità numerica d'inizio ripresa, i Warriors hanno ripreso a dare ritmo al gioco, trovando la quarta meta a metà ripresa. Il Benetton ha continuato a sciupare, tuttavia un'invenzione di Tebaldi ha permesso a Rizzi, a 15' dalla fine, di riaprire il match (19-26) e quando il Benetton stava cercando la meta del pareggio e del punto di bonus, è arrivato l'uno-due scozzese per il definitivo 38-19. Fanno festa invece le Zebre che al Lanfranchi hanno travolto i Cheetahs 41-13.

Ennio Grosso

