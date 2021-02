L'EVENTO

A meno di sei giorni dalle gare iridate, Fondazione Cortina 2021 lancia la traccia ufficiale che accompagnerà i contenuti video dell'evento. Il brano si intitola Cortina ed è firmato dal Content Creator & Producer musicale Klaus (pseudonimo di Tudor Laurini). Un omaggio alla località che ora diventa una firma indelebile in qualità di Cortina 2021 Official song; un progetto, quest'ultimo, promosso e sostenuto da Telepass, presenting partner dei Mondiali di sci.

L'artista romano, seguito da 1,4 milioni di followers su Youtube e 997 mila su Instagram, è super appassionato di sport invernali e montagna dove spesso ambienta i suoi lavori; ha un legame molto personale e particolare con Cortina dove nei mesi scorsi ha realizzato il brano in onore della Regina delle Dolomiti.

Ideata nella cornice iconica delle Cinque Torri, la traccia è stata ora concessa a Fondazione per la promozione dei Mondiali e a tutti i suoi partner per il racconto dell'evento sui propri canali social.

Classe 1997, Tudor Laurini in arte Klaus ha iniziato nel 2012 a pubblicare su Youtube video legati alla sua grande passione per la musica, per poi trasformare i suoi profili in un vero e proprio diario: qui Klaus condivide attimi di vita quotidiana, che hanno il preciso obiettivo di trasmettere ai ragazzi messaggi di positività e valori come l'amicizia. Con il suo motto Viva la vida!, Klaus ambisce a stimolare i giovani che lo seguono a credere in se stessi ed essere intraprendenti. I temi che tratta sono legati principalmente alla musica, allo sport, alla cucina e ai viaggi.

Il legame tanto speciale di Klaus con Cortina è rafforzato anche dalla collaborazione del dj con Audi, partner dei Mondiali e della località: il content creator & Producer musicale ha portato il suo progetto Wanderlust a Fiames, il proving ground dedicato alla sportività sostenibile Audi, dove si è esibito in una memorabile performance al tramonto. Un progetto avveniristico, lanciato durante il lockdown, in cui performance e location diventano elementi inscindibili che coinvolgono tutti i sensi: i dj set si svolgono sempre in luoghi straordinari come musei, palazzi storici e scenari naturali mozzafiato. Un viaggio immersivo tra simboli, elementi archetipici, suggestioni ed effetti speciali. Klaus, inoltre, è anche mentor della terza edizione di Audi we generation, il progetto che vede Audi e H-FARM assieme per un percorso di formazione in cui sono protagonisti studenti universitari alla scoperta di un nuovo punto di partenza per le generazioni di domani.

Saranno numerose le attività digital di cui Klaus sarà protagonista nei prossimi giorni e durante i Mondiali: Domani alle 17,00 è prevista una Diretta Instagram sui canali di Klaus e di Cortina 2021 dove Tudor Laurini e Alessandro Benetton, Presidente di Fondazione Cortina 2021, racconteranno com'è nato il brano che sarà ascoltato e visyualizzato da milioni di persone in tutto il mondo.

