Una carriera da predestinato nel segno di Maranello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIOCharles Leclerc, 21 anni il 16 ottobre, è il quarto pilota monegasco ad approdare in F1. Lo avevano preceduto il mitico Louis Chiron, il più anziano ad aver corso in F1 (lasciò quasi sessantenne), la meteora Oliver Beretta e l'inconsistente André Testut. Leclerc viene considerato un predestinato. Qualità: impara velocemente quanto guida, lo fa anche con la testa, sa essere aggressivo quando serve, è intelligente e anche riflessivo. Una passione di famiglia, quella per i motori. Suo padre Hervé correva in F3 negli anni...