IL FOCUS

Tredicesima posizione al traguardo. Peggior Ducati all'arrivo, anche a causa di un contatto con Aleix Espargaro. Eppure, ancora in lotta per il campionato del mondo, guardando la classifica mondiale. Numeri, che mai come in questo mondiale hanno una relatività disarmante. Ed il primo a sottolineare la caporetto della Rossa in questa trasferta, fredda trasferta, di Aragon è proprio Andrea Dovizioso, il leader dell'armata Rossa. La verità è che non abbiamo la velocità per lottare per il mondiale sentenzia perentoriamente Andrea a fine giornata. Effettivamente il forlivese è sempre stato coerente con le sue affermazioni, anche quando si trovava in vetta alla classifica mondiale. La Desmosedici 2020 male si sposa con queste gomme Michelin, ma sopratutto con il freddo che, ovviamente, in ottobre si fa sentire. Difficile scaldare degli pneumatici che hanno evidentemente una finestra di utilizzo così ristretta, ma sopratutto, per Dovizioso è difficile trovare le giuste sensazioni in frenata, da sempre un suo punto di forza.

ALTI E BASSI

Il quadro è chiaro, per lo meno nella mente di Andrea. Ecco perchè la rassegnazione sembra aver preso il posto della delusione: Le nostre chance di vincere il titolo in questo momento sono zero, quasi zero. Non ho la velocità per farlo. La prestazione del tre volte vice campione del mondo è stata di quelle da dimenticare, ma a ben vedere, tutta la pattuglia Rossa ha deluso: Bagnaia si è dovuto ritirare senza aver mai inciso; Miller è stato tamponato alla seconda curva, ma partiva anche lui dietro in griglia; Petrucci ha chiuso decimo. Solo Zarco, con la moto 2019, ha portato in alto Borgo Panigale con un quinto posto che ha il sapore del contentino. La situazione per Dovizioso è chiara: Non penso ci sia un motivo tecnico per cui Zarco oggi sia stato veloce. E' la storia di tutta la stagione: ci sono un sacco di alti e bassi per tutti i piloti. E alla fine come sono messi in campionato? Tutti stanno studiando, nessuno però ha una soluzione.

PETRUCCI

Dall'altro lato del box, Danilo Petrucci cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno. Per il ragazzo di Terni, il grande problema che affligge la sua Desmosedici rimane la velocità massima. Il mio problema rimane la velocità in rettilineo. Qui abbiamo sofferto molto con la trazione, ma non nel momento in cui si apre il gas, quanto al massimo angolo di piega. Al Ricardo Tormo potremo lottare tutti per qualcosa di buono. Un ottimismo che cozza con quanto visto finora in questo campionato - a tratti - paradossale, ma che, in fin dei conti, potrebbe non essere così fuori luogo. A Valencia spesso piove in questo periodo sottolinea Petrucci. A le Mans, con l'acqua siamo andati forte.

Fl.Atz.

