Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Un Venezia in assetto da battaglia esce dalla trincea di Lecce con l'1-1 decisivo per giocarsi il ritorno in Serie A dopo vent'anni. Al termine di un'apnea lunga 102' il team arancioneroverdi esce indenne dal Via del Mare e, grazie all'1-0 dell'andata, sovverte tutti i pronostici conquistandosi con merito il pass per la doppia finale playoff del 23-27 maggio. Il tutto anche grazie - oltre a cuore e attributi - a quel pizzico di credito con la...