Un Toro scornato Sfuma l'aggancio all'Inter in vetta

IL POSTICIPOTORINO Colpaccio del del Lecce al Grande Torino firmato Farias e Mancosu contro i granata che mancano l'aggancio all'Inter in vetta. Mazzarri disegna un 3-4-1-2 troppo leggero con Baselli dietro a Belotti e Berenguer, il Gallo inizia a giocare solo quando entra Zaza nella ripresa. Organizzatissimo il Lecce di Liverani che contiene l'iniziale sfuriata granata e alza il tiro con Majer sulla destra, palla in mezzo per Falco, tiro respinto da Sirigu (non al 100% dopo una botta contro Lapadula) e tap-in vincente di Farias per il...