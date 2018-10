Un tifoso inglese ferito nella notte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NAPOLI Un ferito e tentativi di rissa andati a vuoto prima dell'inizio di Napoli-Liverpool. È il bilancio del mercoledì ad alta tensione vissuto nel capoluogo campano per la presenza di circa 2500 tifosi dei Reds che hanno poi assistito alla sfida di Champions. L'episodio più grave è stato registrato nella notte tra martedì e mercoledì: un supporter inglese di 26 anni è stato aggredito in un bar, nei pressi della stazione centrale, mentre era col padre. È stato individuato come sostenitore del Liverpool da un piccolo gruppetto che lo...