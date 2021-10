Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Un sospiro di sollievo infinito. Il Milan si salva grazie ai gol di Giroud e Kessie e all'autorete di Gunter, nel tentativo goffo di liberare l'area sul cross di Castillejo. Nella gara forse meno bella di questa stagione, il Diavolo vola in testa alla classifica (in attesa del Napoli con il Torino), vincendo in rimonta dopo essere andato sotto due volte contro il Verona. Una prova di forza incredibile, che però non deve nascondere i problemi...