Un ringhio per il Napoli «Sfida difficile, paura no»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PRESENTAZIONENAPOLI Ringhio star. Aurelio De Laurentiis ha inaugurato così il nuovo corso del suo Napoli. Carlo Ancelotti è ormai il passato («Ho deciso di interrompere il rapporto anche per non rovinare il suo straordinario curriculum. Resta immutato il rapporto di stima e di amicizia»), Rino Gattuso è il presente ma anche il futuro: ha firmato fino al termine del campionato con rinnovo automatico per un'altra stagione in caso di qualificazione in Champions League. L'orizzonte, però, è basato soltanto sull'immediato. Gattuso è...