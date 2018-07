UN POPOLO NUOVO CHE SI ABBRACCIA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA FESTAPARIGI Champions du monde! Champions du monde! Due volte campioni, due stelle, Parigi esplode alle 18 e 54 ore locale, la Francia sale sul tetto del mondo, anzi di più, ride e si abbraccia, urla liberté, égalité e fraternité come un inno da ballare. Non capita spesso. Gli Champs Elysées sono un tappeto di gente, un milione di ragazzi fradici in un caldo che non sente più nessuno, come i ragazzi di Lione non sentono l'acqua del temporale, e quelli di Grenoble il vento di una mini tempesta che ha fatto chiudere la fan zone....