UN ORSI D'ARGENTO PER L'ITALIA

NUOTOROMA L'argento è subito in rima baciata per il nuoto azzurro: a quello di Simona Quadarella ieri l'altro, si aggiunge quello di ieri nei 100 misti, con tanto di record italiano, per Marco Orsi, che dà una carezza al muro dei 51 secondi giacché ferma il crono su 51:3. Ma ai mondiali in vasca corta in corso in Cina, ad Hangzhou, il bilancio italiani della quarta giornata non s'esaurisce così: arriva anche il bronzo della staffetta veloce (4x50 stile libero) con nomi nuovi, buoni e di prospetto: il quartetto è composto da Santo...