Un Napoli Insigne: Liverpool in ginocchio all'ultimo respiro

NAPOLI Una grande impresa firmata Carlo Ancelotti. Il Napoli si rimette in carreggiata in Champions battendo il Liverpool con la prodezza finale di Insigne. La vittoria (che completa il poker italiano in questo turno di Champions) è meritata e si concretizza proprio quando i 40mila del San Paolo non ci credevano più dopo il salvataggio di Gomez su Callejon e la traversa colpita da Mertens. Ci pensa allora Lorenzinho che è attento sul cross di Callejon al 44' e regala un successo fondamentale agli azzurri in chiave qualificazione....