Un Milan subito Ibra-dipendente: titolare e primo gol

MILANO Nel giorno della presentazione di Zlatan Ibrahimovic, con l'ennesima dimostrazione di affetto da parte dei tifosi rossoneri, in via Aldo Rossi nessuno ha dimenticato la figuraccia di Bergamo. La debacle contro l'Atalanta di domenica 22 dicembre (5-0) è un ricordo ancora vivido nella memoria del Milan. Lo ha ricordato anche Zvonimir Boban: «Una sconfitta orrenda e inaccettabile, non nascondiamoci dietro le larghe spalle di Ibra». Una frase che richiama all'ordine tutti: Stefano Pioli, giocatori, società. Nessuno escluso. A partire dal match contro la Sampdoria di lunedì a San Siro (ore 15). Così i rossoneri si affidano a questo totem di 38 anni che promette di «essere più cattivo», di «credere nel progetto», di «non essere una mascotte» e di «essere pronto per giocare». Cosa, tra l'altro, che ha dimostrato nell'amichevole contro la Rhodense (squadra di Promozione), giocando subito titolare, segnando un gol (tap-in su passaggio di Calabria) e regalando un assist per Calhanoglu nel 9-0 finale (da segnalare la doppietta di Piatek, subentrato allo svedese con cui è in competizione per un posto nell'attuale 4-3-3). La prima «adrenalina» per dirla alla Zlatan, felice di «essere tornato al Milan, un club al quale non si può dire di no». Tutta con la casacca bianca e numero 21 («scelta da mio figlio») sulle spalle.

Fin qui tutto bello. L'entusiasmo dei tifosi, la felicità di Zlatan e le speranze del Milan. Ma da oggi si tornerà a fare sul serio. Lo svedese è stato ripreso anche per dare delle scosse motivazionali a una squadra che arranca nel gioco, non è cinica in fase offensiva ed è lontana anni luce dal quarto posto. Il ritorno a Milano dell'attaccante rappresenta l'ultima chance per tutti. Per il fondo Elliott (continuano a circolare voci di cessione, però sempre smentite dall'hedge fund di Paul Singer); per Zvonimir Boban e Paolo Maldini, che hanno capito quanto sia difficile riportare il club ai fasti di un tempo; per Stefano Pioli, che ha tutta la voglia di riportare in alto i rossoneri regalandogli anche solo la qualificazione all'Europa League (primo passo per i grandi palcoscenici); per i giocatori, che sono in discussione. Perché davanti a offerte congrue possono partire un po' tutti. Si salvano davvero in pochi e con due di questi intoccabili - Donnarumma e Bonaventura - bisognerà sedersi attorno a un tavolo con Mino Raiola e parlare di rinnovi del contratto. A tutto c'è (poco) tempo. Ora serve rialzarsi e il Milan lo farà con il 38enne Ibrahimovic: «So perfettamente che non posso giocare come quando avevo 28 anni, ma i giocatori intelligenti sanno come gestirsi: si può correre meno e tirare di più da 40 metri».

