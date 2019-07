Un Marquez da dieci e lode, Rossi è lontano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MOTOGPHOHESTEIN (GERMANIA) Dieci pole in 10 gare di fila. Il circuito tedesco del Sachsenring è la casa di Marc Marquez che qui ha vinto, negli ultimi 9 anni, tutte i gp ai quali ha partecipato (6 nella Motogp, 2 nella Moto2 e una nella 125) e ha posto le basi per completare il quadro con la decima vittoria.Il campione del mondo della Honda ha dominato prima le libere e poi le qualifiche del Gp di Germania di oggi, nona prova del mondiale. Ma Marquez non si è fermato solo alla pole (la n. 85 in carriera), perchè ha anche fatto il nuovo...