Un grande ritorno e uno molto più sofferto, il probabile debutto di Robocop, la sfida tra i due portieri azzurri dei prossimi 15 anni e un convitato di pietra che fa parlare di sé per una non convocazione dovuta a ragione di mercato. Raramente una sfida non da scudetto era stata tanto generosa di temi-copertina come l'odierno primo atto della doppia sfida Milan-Napoli (la replica sarà martedì in Coppa Italia). È il primo ritorno per Carlo Ancelotti nella casa della squadra che ha portato sul tetto del Mondo prima da giocatore e poi da...