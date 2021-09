Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

REGGIO EMILIA Ritrova la vittoria il Sassuolo dopo tre sconfitte di fila, lasciando in coda alla classifica la Salernitana. Decide il gol di Berardi di testa a inizio ripresa. Gara abbastanza equilibrata: il Sassuolo ha saputo creare di più ma è mancato in fase di finalizzazione. La Salernitana è sempre rimasta in partita e in prossimità del novantesimo ha sfiorato il pari con Simy.Fatica a carburare il Sassuolo: al 13' Boga non inquadra...