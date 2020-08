LIPSIA-A.MADRID 2-1

Colpo del Lipsia. A Lisbona elimina l'Atletico Madrid con un gol nel finale e vola in semifinale dove affronterà il Psg. La prima parte della partita è stata molto combattuta e a viso aperto ma senza grandi emozioni. Ai tedeschi il possesso palla, mentre la squadra di Simeone difende senza affanno e cerca le ripartenze. Il risultato si sblocca nella ripresa. Il Lipsia colpisce al 5' con un inserimento di Dani Olmo che insacca di testa. Al 25' il pareggio di Joao Felix su rigore concesso per un fallo di Klostermann sullo stesso portoghese. La gara sembra avviata ai supplementari ma il gol dell'americano Adams, complice la deviazione di Savic, manda i tedeschi in semifinale.

E questa sera a Lisbona va in scena l'attesissimo big match tra Barcellona e Bayern Monaco.

BAYERN IN FORMA

«La finale che tutti volevano» scrive la stampa portoghese. Peccato solo che questa non sia la sfida per assegnare la Champions, ma solo un quarto di finale. Il Bayern ha stravinto la Bundesliga, terminata lo scorso 27 giugno, e ha voglia di dimostrare che il 4-1 al Chelsea non è stato un caso isolato. L'impressione è che quella di Flick sia una squadra ancor più forte di quella dei mesi prima della pandemia, e un'autentica macchina da guerra, di fronte alla quale ci sarà un Barcellona rinfrancato dalla vittoria contro il Napoli, che ha regalato ai blaugrana una buona dose di tranquillità. E anche la constatazione che Lionel Messi sembra tornato in gran forma: è un fattore importante perché, come dice il suo allenatore Quique Setien parlando anche degli avversari «Lewandowski è un grande giocatore, ma non è all'altezza di Leo. Il polacco è in un gran momento, ma lo è anche Messi».

