UN GIRO FORMATO MONDIALE `

CICLISMOMILANO È stato svelato ieri a Milano il percorso del Giro d'Italia 2020, che si correrà dal 9 al 31 maggio, con partenza da Budapest in Ungheria e arrivo in Duomo a Milano. Il sipario rosa si è alzato con l'omaggio commovente a Felice Gimondi e Giorgio Squinzi. Grande campione del ciclismo il primo e imprenditore il secondo, che tanto ha dato al mondo delle due ruote. I chilometri da percorrere della corsa rosa saranno 3570, con le prime 3 tappe in Ungheria, per rientrare in Italia attraverso la Sicilia da dove il Giro risalirà la...