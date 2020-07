(p.sp.) Viaggio di ritorno, tamponi e subito in campo per preparare la sfida casalinga di venerdì con l'Ascoli. È stata una giornata intensa ieri per i granata che sono rientrati da Salerno con un treno arrivato alle 15 a Padova, dopodiché hanno raggiunto Cittadella dove prima si sono recati a gruppetti alla Polimedica Fisio & Sport per effettuare i tamponi e alle 18 si sono ritrovati al Tombolato per l'allenamento. Nel quale come da programma post partita i giocatori impiegati in terra campana hanno effettuato un lavoro defaticante agli ordini del preparatore atletico Redigolo, mentre gli altri si sono cimentanti in una seduta sostenuta con Venturato. Sempre allenamento differenziato per Ghiringhelli, mentre tra oggi e domani saranno valutate le condizioni di Perticone in vista di un suo eventuale recupero per la sfida con l'Ascoli che è il quart'ultimo appuntamento della stagione regolare nel quale Iori e compagni sono chiamati a interrompere il trend di tre sconfitte consecutive per consolidare il proprio piazzamento nei play off. Oggi alle 18 si replica al Tombolato. Passando al giudice, nessun giocatore è stato sanzionato nei granata tra i quali restano in diffida Paleari, Proia e Pavan, mentre venerdì sera invece nell'Ascoli non sarà a disposizione Eramo che è stato squalificato per una giornata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA