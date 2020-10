LA TAPPA

Il trionfo di una squadra, da un decennio la più forte del mondo. La Ineos Grenadiers si prende tutto nell'ultima tappa del Giro d'Italia 2020: la vittoria parziale di un Filippo Ganna ancora una volta ingiocabile per tutti contro il tempo e il successo finale con Teo Geoghegan Hart, che ha conquistato anche la maglia bianca di miglior giovane, indossata in gara perchè Jay Hindley aveva la rosa, a conferma che questo non è stato un Giro per vecchi, parafrasando un noto film, considerando che al quarto posto si è piazzato Joao Almeida, rimasto al vertice per ben 15 tappe, per non parlare di Ganna. E come non ricordare il trevigiano Andrea Vendrame e il friulano Matteo Fabbro, che in questo Giro hanno dimostrato gamba e personalità. Ritornando alla Ineos, magistralmente guidata da Matteo Tosatto (altro esponente della Marca), la squadra britannica è stata capace di reinventarsi una tattica dopo averla programmata in funzione di Thomas.

LA SVOLTA

La caduta che ha costretto al ritiro il gallese poteva essere uno shock, invece da quel momento l'ex Team Sky si è scatenato, conquistando sette vittorie e il successo finale. Uno dei grandi protagonisti è stato ovviamente Ganna, al quarto successo di tappa, già entrato nel cuore degli appassionati per le sue qualità ma anche per la sua semplicità, confermata ieri con la commozione che gli ha impedito di parlare per qualche secondo in tv dopo aver abbracciato Geoghegan Hart: «Quando sei lontano da casa così a lungo, devi fidarti delle persone che hai intorno, perché dopo 30 giorni di vita in comune diventano non solo amici, ma una famiglia - dice il campione del mondo della cronometro -. Teo ha concretizzato il lavoro di tutto il gruppo». Impressionante la differenza di pedalata e di forza manifestata anche ieri da quello che ormai per tutti è Top Ganna: sul suo Bolide firmato Pinarello ha viaggiato alla media di 54,556 km/h, precedendo il belga Campenaerts di 32, un abisso. Il piemontese per struttura fisica difficilmente potrà competere per conquistare un grande giro, ma alcune classiche, su tutte la Parigi-Roubaix, sono alla sua portata.

La principale nota lieta per il ciclismo italiano è decisamente lui in un Giro dove per la prima volta nella storia non compare il tricolore tra i primi cinque della classifica generale. Il migliore è stato Vincenzo Nibali, al quale non si poteva chiedere di più in questa strana stagione che ha premiato la meglio gioventù ed è difficile ipotizzare che a breve termine ci sarà un connazionale in lizza per le grandi corse a tappe. Intanto il Giro 2020 è arrivato in fondo nonostante molti ostacoli di vario tipo trovati lungo la sua strada. Non tutti ne erano convinti, anzi.

Bruno Tavosanis

