Un flanker esplosivo: l'irresistibile ascesa di Jake

Un po' era nell'aria. Perché il ragazzo da quando ha debuttato nel 6 Nazioni dello scorso anno contro la Scozia non ha più staccato il piede dall'acceleratore. E ha lasciato la sua impronta sul meglio mostrato dalla nazionale italiana alla Coppa del mondo, in particolare nella partita contro il Canada.

Così Jake Poleldri, secondo nel referendum degli allenatori lo scorso anno, balza quasi logicamente al primo posto al termine del 2019. I suoi pezzi di bravura strappano ogni volta ammirazione: scatti folgoranti a ripetizione, grazie a una miscela di velocità e resistenza; una forza esplosiva straordinaria che gli consente di divincolarsi dalla morsa tentacolare dei difensori, di spingerli via e di avanzare palla in mano. Con la freschezza e l'energia dei suoi 24 anni il flanker del Gloucester riporta nel gruppo azzurro qualità che mancavano da tempo. Ultimamente eravamo abituati ai placcatori seriali e intrattabili ai lati del pacchetto. Di un avanti offensivo, capace di fare il ball carrier, se ne sentiva il bisogno nelle costruzioni del gioco, specie con un Sergio Parisse inevitabilmente appesantito dal passare delle stagioni.

Nato a Bristol da figli di emigrati italiani, Polledri ha scelto presto e con lucidità la maglia azzurra tanto da entrare già nell'Under 20. Il padre Peter è stato una leggenda del Bristol (462 presenze in 15 stagioni) però senza mai un cap nella nazionale maggiore. La concorrenza in Inghilterra del resto è tanta. E il figlio ha scelto, forse riflettendo anche sul destino del padre, una squadra dove può farsi largo con più facilità anche se è dura vincere. Spetterà anche a lui, assieme ai Ruzza e agli Steyn, avversari agguerriti nel referendum di quest'anno, cercare di dare una svolta in termini di risultati.

