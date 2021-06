Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA D'accordo, va bene, certo: l'Inghilterra ha battuto la Croazia e, nel pieno del tumulto interiore, quanto meno ha mantenuto un ordine estetico. Tutto bello, anzi meraviglioso. Favoloso. Però. Però che vergogna quei fischi piovuti dalle tribune di Wembley durante il momento di raccoglimento in favore del Black Lives Matter che è il movimento impegnato nella lotta contro il razzismo. Giocatori inglesi in ginocchio, in ginocchio...