Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SuperPippo alla memoria. Il 6 settembre 2003 fece abbassare al Galles la cresta nelle qualificazioni europee con una tripletta (finì 4-0, a segno anche Del Piero) ancora oggi storica. Quasi diciotto anni dopo, alla vigilia dell'ultima sfida prima degli ottavi di finale, Pippo Inzaghi tifa per un'altra abbuffata dell'Italia: «Magari proprio con i gol del Gallo Bellotti. Mi rivedo tanto in lui e spero possa rilanciarsi in questa rassegna. Ha...