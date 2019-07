«Un'emozione più forte di quando vincevo io»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Si è messa al collo due ori mondiali e due argenti olimpici, eppure racconta di non essersi mai emozionata quanto ieri, mentre dalla tribuna assisteva ai salti di sua figlia Larissa. Fiona May ha la voce emozionata, mentre descrive i sentimenti provati osservando la pargoletta tingersi d'oro nella sabbia di Boras.Fiona come ha vissuto la gara di Larissa?«Da tifosa mi sono divertita, da mamma sono stata malissimo. All'inizio ero preoccupata per il maltempo, perché sotto l'acqua non è mai bello saltare. Poi per fortuna il cielo si è aperto...