UN DERBY PESANTISSIMO

MILANO Ultima chiamata Champions per il Diavolo, occasione d'oro per la Beneamata di far fuori i rivali dall'Europa dei grandi. È un derby dai valori ribaltati quello di scena stasera a San Siro: all'andata il Milan era in ottima forma e l'Inter in difficoltà dopo un ottimo inizio di campionato, ora invece i valori sembrano essersi ribaltati. La sconfitta a Torino di sabato sera ha frenato la rincorsa dei rossoneri che hanno perso anche la battaglia delle date, poiché il Milan spingeva per giocare il 25 aprile o il primo maggio ma i cugini...