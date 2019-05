«Un colpo secco: ho capito subito che era grave»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BASKET A2TREVISO Domani sarà al Palaverde a tifare per i compagni, non potendo, suo malgrado, essere sul parquet con loro. Poi lunedì Eric Lombardi si sottoporrà all'operazione per riparare il tendine d'Achille destro rotto mercoledì, durante gara5 con Trapani. Verrà operato dall'equipe di ortopedia dell'ospedale di Conegliano. L'unità, scelta in accordo con lo staff medico della De' Longhi, è un'eccellenza in questo ambito. La 26enne ala di Tvb mostra la grinta tanto apprezzata dai supporter biancazzurri (e non solo): «Ormai è...