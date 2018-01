UN CHIEVO RABBIOSO L'UDINESE DEVE FRENARE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Meno belli da quando sono guidati da Massimo Oddo e la travolgente corsa dei bianconeri ha subito un inevitabile rallentamento sul rettangolo verde del Bentegodi anche per merito dei padroni di casa protagonisti di un ottimo primo tempo e comunque apparsi più rabbiosi rispetto ai friulani. Di positivo per l'Udinese c'è solo il risultato considerato che nel primo tempo ha rischiato di andare sotto di due reti come vedremo in seguito. Chissà se la squadra bianconera si è specchiata nei risultati conquistati a dicembre? Chissà se ha...