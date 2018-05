«Un'azione folle, mai partito così da lontano»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

(bt) Chris Froome si gode una giornata indimenticabile, scoprendo anche il calore degli appassionati italiani, che l'hanno sempre incitato durante la lunga fuga. E dire che la sua presenza al Giro aveva fatto storcere al naso a molti, a causa della vicenda doping relativa alla scorsa Vuelta. «Nella mia carriera non avevo mai attaccato da così lontano - racconta la nuova maglia rosa -. La squadra ha effettuato un lavoro fantastico per mettermi in condizione di farlo. Innanzitutto dovevamo sbarazzarci di Yates e poi allungare su Dumoulin; del...