FERRARA Il Milan rischia di rovinare tutto e dopo le belle vittorie ottenute contro Lecce e Roma, pareggia contro la Spal (2-2). Quasi una battuta d'arresto inattesa quella dei rossoneri, viste le ultime prestazioni appunto. Da parte sua, la squadra di Luigi Di Biagio si deve arrendere alla sfortunata autorete di Vicari in pieno recupero. A rovinare ancora di più la serata a Stefano Pioli è l'infortunio di Castillejo, che deve alzare bandiera bianca al 16' per un problema al flessore della gamba destra.

STIRAMENTO

Si teme uno stiramento e la stagione è a rischio. Di sicuro c'è la sua assenza all'Olimpico nella delicata sfida contro la Lazio. A conti fatti, il vero problema del Milan sono i ricambi. Va bene il turnover, ma non sempre chi è in panchina è all'altezza dei titolari. Calabria si fa vedere solo con un tiro al volo in pieno recupero di primo tempo, Paquetà è troppo individualista, dialoga poco con i compagni, e Saelemaekers è ancora un po' acerbo, nonostante ogni tanto tiri fuori dal cilindro qualche iniziativa interessante. Molti i meriti della Spal, che gioca a viso aperto, senza timori e passa in vantaggio con Valoti, cresciuto nelle giovanili rossonere, che mostra tutti i limiti difensivi rossoneri. In pochi secondi sbagliano in quattro nel vantaggio dei ferraresi: Gabbia, Paquetà, Kessie e Calhanoglu. Il turco, però, è quello che si rende più pericoloso, ma Letica è attento e respinge ogni tipo di pericolo. Quando sembra che il Milan possa accelerare, arriva il colpo del ko firmato da Floccari, bravo a sorprendere tutti compreso Donnarumma con un gran tiro da 30 metri che si infila in rete. La reazione del Milan è impetuosa con Calhanoglu, ma il Var annulla per un fuorigioco di Rebic (il croato è in serata no). Ad aiutare i rossoneri è il rosso sventolato da Mariani (sempre dopo aver visionato le immagini al Var) a D'Alessandro: in superiorità numerica la squadra di Pioli segna con Rafael Leao e trova il pari con l'autogol di Vicari al 94'. In campo si rivede Ibrahimovic negli ultimi 25', ma lo svedese viene bloccato da un buon Salamon. Avrà occasione per rifarsi.

INCONTRO CON RAIOLA

Da oggi ogni giorno sarà quello utile per il possibile incontro tra il club rossonero e Mino Raiola per affrontare il tema del rinnovo di Donnarumma. Il portiere ha il contratto in scadenza nel 2021 e guadagna 6.5 milioni di euro a stagione. La proposta del club di via Aldo Rossi è un biennale e l'ingaggio potrebbe salire a 8 con i bonus. Da capire la clausola rescissoria, che potrebbe valere solo per l'ultimo anno o anche da subito, con una cifra a scendere anno dopo anno in modo da non rendere prigioniero Gigio. Nel frattempo, è stato riscattato Saelemaekers dall'Anderlecht per 3,5 milioni di euro. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 2024: «Per me questo è un giorno molto importante perché è qualcosa che ho fortemente voluto. Sono molto contento per la mia famiglia che mi supporta di continuo. Sono felice di far parte di questa squadra», ha detto il belga ieri da Ferrara.

Roberto Salvi

