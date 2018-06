UN AUTOGOL ELIMINA IL VENEZIA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PALERMO La speranza di combattere fino all'ultimo per quel sogno chiamato Serie A si spegne in un'afosa domenica siciliana. Costretto dalla classifica ad un mezzo miracolo, con la sola vittoria come risultato utile per approdare nella finale dei play-off di Serie B, il Venezia non riesce a superare il Palermo, arrendendosi al Barbera per 1-0. Dopo l'1-1 dell'andata, a decidere le sorti della semifinale di ritorno è un'autorete di Domizzi dopo 5', un rimpallo sfortunato che costringe i lagunari ad un altro tipo di partita rispetto a quella...