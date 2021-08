Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Finisce un amore mai sbocciato. La Juventus ritiene di aver dato a Cristiano Ronaldo più di quanto abbia ricevuto. E non vede l'ora di togliersi il fastidio di versare 5 milioni al mese per l'Individualista che in 3 anni non ha fatto squadra e poco ha regalato di sé.Ha segnato i prevedibili 101 gol, viste le sue medie in carriera, ha smazzato 22 assist (pochi, del resto passa il pallone solo se costretto), si è fermato al massimo ai...