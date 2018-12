Umana sempre sola, bene Schio e San Martino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

A1 FEMMINILEIl massimo campionato ha offerto ieri la decima giornata di regular season con le tre formazioni venete vincenti: l'Umana Venezia a Sesto San Giovanni 77-53, il Famila Schio a Broni 67-55 e il Fila San Martino di Lupari in casa contro Torino 80-53. La capolista (e imbattuta) Umana si è imposta a Sesto con uno scarto di 24 punti meritato, con primo quarto fluido in attacco 24-19, un secondo e terzo gestito in scioltezza e un quarto spinto con qualità tecnica e muscolare. In doppia cifra: Gorini 17, Steinberga 16, Anderson 13 e...