(ld) Venezia non perde un colpo, Schio invece cade. L'undicesimo turno allarga la forbice tra le due big venete del campionato, inframmezzate in classifica da una Virtus Bologna che invece risponde all'Umana Reyer. La capolista Venezia dà il buon esempio con il +51 contro Empoli (103-52) mantiene l'imbattibilità e rafforza il primato in classifica, le V nere devono faticare per vincere a Sesto San Giovanni (67-72), al contrario il Famila reduce dal successo nel recupero contro la stessa Sesto San Giovanni cade a Ragusa (63-52) rimediando la seconda sconfitta in campionato contro una squadra che ora può strapparle il terzo posto. Un primo tempo da applausi, chiuso con un emblematico +35 (62-27) permette a Venezia di mettere in ghiaccio la sfida contro Empoli. In attesa del ritorno di Giampiero Ticchi in panchina, l'Umana Reyer continua a vincere sull'onda dei propri punti di forza, un attacco pirotecnico e un settore lunghi sempre efficace e prolifico. Fagbenle è la protagonista con 24 punti in 21', bene anche Pan (17), che permette alla capolista di superare quota 100 nel finale e sfiorare il doppiaggio nel punteggio anche sulla sirena. La Virtus vince in Lombardia con Williams (23) e Bishop (17) protagoniste: è di quest'ultima la tripla del 64-68 a 1'40 dalla fine che risulta decisiva, per il 7-0 che spezza la partita. Il finale invece non sorride a Schio, che a Ragusa non riesce a capitalizzare il +11 dell'intervallo (23-34 con la tripla da metà campo di Mestdagh) e nel quarto finale realizza soltanto 6 punti, cadendo sotto le triple dell'oriunda Romeo (17 con 5-9 da tre). È lei a cambiare la sfida con l'8-0 al rientro dalla pausa. Schio è terza a -6 dalla vetta ma con una partita in meno, tuttavia è soltanto a +2 su Ragusa che ne ha due.

