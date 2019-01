Umana, prima sconfitta Il Famila va, cade il Fila

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

A1 FEMMINILEIl massimo campionato ha iniziato il girone di ritorno con la giornata n. 12, positiva soltanto per una delle tre formazioni venete. L'Umana Venezia a Broni, contro il terzo della classe, ha subito la prima sconfitta 74-68 per un pessimo ultimo quarto (19-7); il Famila Schio, secondo della classe con un ritardo ora di 2 punti è passato a Battipaglia 84-41 e il Fila San Martino, da quinto, ha ceduto in casa al Dike Napoli 70-62.L'Umana contro il Broni ha rincorso in avvio 10-5 al 5' per ingranare la marcia in più per il 14-17 al...